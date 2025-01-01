Алёна Бронникова Управление дорог и транспорта возглавило рейтинг строительных заказчиков Прикамья Объём контрактов в 2024 году составил 27 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подрядное агентство для строительных организаций «Подряд онлайн» подготовило рейтинг крупнейших строительных заказчиков Пермского края по объёму заказов за 2024 год. Лидером стало краевое КГБУ «Управление автомобильными дорогами и транспортом» (КГБУ УАДиТ Пермского края). Объём составил 27 млрд руб.

Одним из крупных контрактов организации в конце 2024 года стало строительство первой очереди четвёртого этапа перехода ул. Строителей от пл. Гайдара до ул. Стахановской в Перми. Договор был заключён с АО «Уралмостострой» для выполнения работ на участке от пл. Гайдара до ш. Космонавтов на 6,49 млрд руб.

Второе место в рейтинге занял концессионер строительства многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ в Перми ООО «Пермь-Арена», учреждённое Фондом развития Пермского края. Объём заказов в 2024 году составил 19 млрд руб. Третье место — у заказчика строящегося зоопарка ГКУ «Управление капитального строительства» Пермского края (ГКУ УКС ПК) — 13 млрд руб.

Также в топ-10 вошли МКУ «Содержание объектов благоустройства» (Пермь) — 9,7 млрд руб., ПАО «Россети Урал» (Екатеринбург) — 9,4 млрд руб., МКУ «Управление технического заказчика» (Пермь) — 6 млрд руб., краевой Фонд капитального ремонта — 5,6 млрд руб., ФКУ УПРДОР «Прикамье» — 3,4 млрд руб., МКУ УКС (Нытва) — 3,2 млрд руб. и Роспотребнадзор (Москва) — 3 млрд руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на строительство второй очереди путепровода на ул. Революции в районе средней дамбы в Перми из бюджета региона направят 1,7 млрд руб. Кроме того, планируется обустроить съезд из Кондратово на ул. Строителей, восстановить дороги в Куединском и Октябрьском округах, завершить перевод межмуниципальных маршрутов региона на новую транспортную модель.

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