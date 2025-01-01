В новом зоопарке Перми ввели в эксплуатацию 16 объектов В зверинце проводятся пусконаладочные работы Поделиться Твитнуть

фото минимущества Пермского края

Как рассказали в пресс-службе минимущества Пермского края, в строящемся зоопарке на Нагорном ввели в эксплуатацию новые объекты.

Это внутренние вольеры и павильоны для медведей, волков, оленей и тропических птиц, а в группе «Африканская саванна» открыли «жилища» для леопардов и ночных животных, а также здание площадью более 1,2 тыс. кв. м для львов и гиен с двумя наружным вольерами.

фото минимущества Пермского края

Во всех вольерах и павильонах будут созданы условия, приближенные к естественной среде обитания животных, отметили в ведомстве.

Сейчас в новом зоопарке идут пусконаладочные работы и продолжается монтаж строений в тематической группе «Полярный мир». Там установят бронированные 4-метровые стёкла в павильонах белых медведей. Также будут обустроены системы водоподготовки для животных.

фото минимущества Пермского края

На данный момент новую территорию и просторные вольеры обживают альпака, лошади, козы, як и белоплечие орланы.

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