Зарина Ситдикова Выбран подрядчик для строительства следующего участка улицы Строителей Он соединит площадь Гайдара с шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Проект строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара с переходом до ул. Стахановская»

ГКУ «Центр организации закупок» Пермского края выбрало подрядчика для выполнения работ по строительству первой очереди четвёртого этапа автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская». Речь идёт об участке от площади Гайдара до шоссе Космонавтов.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», победителем электронного аукциона стала башкирская компания АО «Уралмостострой». В Перми работает её филиал –«Мостоотряд №123».

Согласно данным портала госзакупок, подрядная организация выполнит все работы по начальной цене контракта в размере 6,49 млрд руб.

В соответствии с утверждённым графиком проведения работ, на строительную площадку подрядчик должен выйти уже в начале января. Реализация проекта начнётся с возведения временных зданий и сооружений и подготовительных мероприятий. В феврале 2025 года стартует реконструкция путепровода в створе шоссе Космонавтов, в мае – испытание свай.

К устройству земляного полотна и дорожного покрытия подрядчик приступит в июле 2026 года, и только потом исполнитель работ будет заниматься подготовкой коммуникаций, устройством съездов, пересечений и примыканий, сооружением подпорных стен и пр. Ожидается, что работы в рамках данного этапа завершатся летом 2028 года.

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