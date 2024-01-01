Закончено возведение штаба строительства многофункциональной спортивной арены в Перми Сдача самой арены планируется в 2026 году Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ФРПК

Завершены работы по устройству временных проездов, штаба строительства и ограждения строительной площадки, где разместится многофункциональная спортивная арена. Речь идёт об участке в районе ДКЖ в Перми. Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края.

В ФРПК добавили, что продолжается подключение временных инженерных систем жизнеобеспечения штаба. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Напомним, строительством важного инфраструктурного объекта занимается компания «Максигрупп», власти региона заключили с ней контракт в июне 2024 года. Согласно документу, работы должны быть выполнены за 40 месяцев, то есть к 2026 году.

Отметим, проект реализуется на условиях концессии с ООО «Пермь-Арена». Соответствующее соглашение с Обществом краевые власти подписали в феврале 2023 года.

АО "Фонд развития Пермского края"

Общая площадь арены составит не менее 75 тыс. кв. м, а вместимость — 10,5 тыс. человек. Это будет пятиэтажное здание высотой в 45,5 м, с игровым полем 36 на 66 м, здесь можно будет проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня.

Согласно актуальным данным Адресной инвестпрограммы (АИП) Пермского края, строительство многофункциональной спортивной арены в Перми обойдётся в 20,35 млрд руб. Ранее называлась сумма в 19,4 млрд руб.

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