Уточнена цена строительства многофункциональной арены в Перми Объект должны возвести к 2026 году Поделиться Твитнуть

АО "Фонд развития Пермского края"

Согласно актуальным данным Адресной инвестпрограммы (АИП) Пермского края, строительство многофункциональной спортивной арены в Перми обойдётся в 20,35 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в июне этого года краевые власти заключили контракт со строительной компанией «Максигрупп», которая будет возводить многофункциональную арену в районе ДКЖ за 19,4 млрд руб. По условиям контракта, подрядчик обязан выполнить все работы в течение 40 месяцев с даты подписания документа. Заказчиком строительства является ООО «Пермь-Арена».

Издание «Коммерсантъ-Прикамье» обратило внимание, что сумма в актуальном проекте адресной инвестпрограммы 2024 года стала на 142,7 млн руб. меньше, чем было указано в АИП 2023 года. В «Фонде развития Пермского края» изданию пояснили, что 20,35 млрд руб. — это сумма реализации проекта, в которую входит непосредственное строительство (19,4 млрд руб.), а также оплата технологических присоединений, переустройство коммуникаций, затраты на техсопровождение и другие затраты.

Отметим, проект реализуется на условиях концессии с ООО «Пермь-Арена». Соответствующее соглашение с «Пермь-Арена» краевые власти подписали в феврале 2023 года. Завершение проекта планируется к 2026 году. В 2024-м на строительство направят 12,54 млрд руб., в 2025-м — 3,84 млрд руб., в 2026-м — 3,82 млрд руб.

Площадь застройки составит 23 тыс. кв. м, общая площадь арены — не менее 75 тыс. кв. м, а вместимость — 10,5 тыс. человек. Спортивный комплекс будет представлять собой пятиэтажное здание высотой 45,5 м, с игровым полем 36 на 66 м, здесь можно будет проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня.

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