С застройщиком спортивной арены в Перми заключили контракт Объект построят за 19,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

АО "Фонд развития Пермского края"

Со строительной компанией «Максигрупп», которая будет возводить многофункциональную арену в районе ДКЖ, краевые власти заключили контракт. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Договор подписали представители ООО «Пермь-Арена», которым управляет Фонд развития Пермского края.

По условиям контракта, подрядчик обязан выполнить все работы в течение 40 месяцев с даты подписания документа.

Напомним,подрядчика по строительству арены выбрали в начале мая. Им стала компания «Максигрупп». Заказчиком объекта является ООО «Пермь-Арена». В ходе конкурса была подана всего одна заявка. Поэтому конкурсная комиссия приняла решение признать закупку несостоявшейся и заключить контракт с единственным участником по начальной (максимальной) цене — 19 437 469 968,42 руб.

Проект реализуется на условиях концессии с ООО «Пермь-Арена». Соответствующее соглашение с «Пермь-Арена» краевые власти подписали в феврале 2023 года. В июне было объявлено о закупке на выполнение работ по строительству объекта, однако закупку признали несостоявшейся — на аукцион не было подано ни одной заявки.

В декабре прошлого года компания вновь объявила аукцион на проведение работ, но затем приняла решение об его отмене в связи с изменением ключевой ставки.

Площадь застройки составит 23 тыс. кв. м, общая площадь арены — не менее 75 тыс. кв. м, а вместимость — 10,5 тыс. человек. Спортивный комплекс будет представлять собой пятиэтажное здание высотой 45,5 м, с игровым полем 36 на 66 м, здесь можно будет проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня.

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