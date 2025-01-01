Алёна Бронникова За год количество случаев сальмонеллёза в Прикамье выросло на 28% Возбудители инфекции были найдены в продукции двух птицефабрик Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В Прикамье в 2024 году количество случаев заражений сальмонеллёзом выросло на 28,5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают районные администрации Перми со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что почти половина всех заболевших зарегистрирована в Перми. Среди детей до 17 лет, особенно в возрасте от года до двух и от трёх до шести лет, уровень заболеваемости оказался значительно выше.

«Во время проверок в 2024 году на птицефабриках региона в продукции двух предприятий были обнаружены бактерии рода Salmonella. Также зарегистрированы вспышки сальмонеллёза, связанные с употреблением готовых блюд, приготовленных с нарушением технологии», — информирует мэрия.

Жителям напоминают, что сальмонеллёз — острая кишечная инфекция, которая характеризуется поражением органов пищеварения с развитием синдрома интоксикации.

Основными источниками заражения являются сельскохозяйственные животные и птицы. Чаще всего заражение происходит через пищу, а также контактно-бытовым путём. Чтобы защититься от болезни, жителям рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, употреблять только кипячёную или бутилированную воду, для обработки сырых продуктов пользоваться отдельными кухонными приборами, проводить термическую обработку мяса и продуктов животноводства.

Напомним, в Прикамье с начала года произошло сразу два случая массового отравления людей на предприятиях общественного питания. Глава региона Дмитрий Махонин поручил краевому правительству проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания в киосках и павильонах. Как писал «Новый компаньон», по мнению экспертов, конкуренция от этого не пострадает, а качество работы индустрии повысится.

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