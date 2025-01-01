Алёна Бронникова Экс-руководителям пермского телефонного завода смягчили меру пресечения Алексея Высокова и Елену Гришину отправили под домашний арест Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Экс-заместителя учредителя пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и бывшего главного бухгалтера предприятия Елену Гришину отправили под домашний арест. Как сообщает ТАСС, Московский городской суд смягчил меру пресечения обвиняемым в хищении 48 млн руб.

Напомним, расследование уголовного дела о хищении при выполнении гособоронзаказа в отношении бывших руководителей «Телты» Главное военное СУ СК России завершило в конце сентября. Учредителя предприятия Игоря Морозова, Алексея Высокова и Елену Гришину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой.

По версии следствия, фигуранты похитили деньги, выполняя контракт по поставке телефонных аппаратов для Минобороны. Продукция была закуплена в Китае и выдана за собственную.

Ранее защита фигурантов настаивала на передаче рассмотрения дела в Пермь, так как здесь происходили все события, связанные с делом. Кроме этого, большинство свидетелей проживают в краевой столице. Однако в январе заявление об изменении подсудности было оставлено без удовлетворения.

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