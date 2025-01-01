Елена Синица
Дело топ-менеджеров пермской «Телты» будет рассматриваться в Москве
Защита настаивала на передаче дела в Пермь
Состоялось рассмотрение вопроса о территориальной подсудности по делу топ-менеджеров пермского завода «Телта». Информация об этом содержится в картотеке Верховного суда Российской Федерации.
«Заявление об изменении подсудности оставлено без удовлетворения», — говорится в картотеке.
Защита настаивала на передаче дела в Пермь, так как здесь происходили все события, связанные с делом. Кроме этого, большинство свидетелей проживают в краевой столице. Сейчас же дело находится на рассмотрении Мещанского суда в Москве.
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