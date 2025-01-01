Елена Синица Дело топ-менеджеров пермской «Телты» будет рассматриваться в Москве Защита настаивала на передаче дела в Пермь Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Состоялось рассмотрение вопроса о территориальной подсудности по делу топ-менеджеров пермского завода «Телта». Информация об этом содержится в картотеке Верховного суда Российской Федерации.

«Заявление об изменении подсудности оставлено без удовлетворения», — говорится в картотеке.

Защита настаивала на передаче дела в Пермь, так как здесь происходили все события, связанные с делом. Кроме этого, большинство свидетелей проживают в краевой столице. Сейчас же дело находится на рассмотрении Мещанского суда в Москве.

Напомним, топ-менеджеров завода обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, завод, выполняя контракт по поставке телефонных аппаратов для Минобороны, закупил их в Китае и выдал за свою продукцию, присвоив таким образом 33 млн руб. Судят четверых: учредителя ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, заместителя гендиректора по производственным вопросам Алексея Высокова, главного бухгалтера Елену Гришину и ведущего специалиста 746-го военного представительства Минобороны Алексея Пальмова.





Первые трое содержатся в следственном изоляторе, последний же находится под подпиской о невыезде. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, совершённом организованной группой с использованием служебного положения. Акции завода «Телта» на сумму 170 млн руб.

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