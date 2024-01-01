Верховный суд 9 января решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров пермской «Телты» Слушания могут перенести из Москвы в Пермь Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Сразу после новогодних праздников, 9 января, Верховный суд Российской Федерации рассмотрит вопрос о подсудности по делу топ-менеджеров пермского завода «Телта», обвиняемых в мошенничестве на сумму 33 млн руб. Заседание начнётся в 11:00, сообщили в суде РИА Новости.

Судят, напомним, четверых: учредителя ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, заместителя гендиректора по производственным вопросам Алексея Высокова, главного бухгалтера Елену Гришину и ведущего специалиста 746-го военного представительства Минобороны Алексея Пальмова. Трое первых содержатся в следственном изоляторе, а Пальмов находится под подпиской о невыезде.

Изначально уголовное дело было передано в Таганский суд Москвы, который затем передал его в Мещанский, поскольку государственное обвинение посчитало, что оспариваемые контракты были подписаны в одном из департаментов Минобороны, расположенном на ул. Мясницкой, находящемся под юрисдикцией Мещанского суда.

Защита выступала за передачу дела в Пермь, так как там происходили все события, связанные с делом, и большинство свидетелей проживают именно там.

В середине декабря Мещанский суд Москвы передал вопрос о подсудности в Верховный суд РФ.

По версии следствия, завод, выполняя контракт по поставке телефонных аппаратов для Минобороны, закупил их в Китае и выдал за свою продукцию, присвоив таким образом 33 млн руб.

Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, совершённом организованной группой с использованием служебного положения.

Акции завода «Телта» на сумму 170 млн руб., принадлежащие Морозову, арестованы.

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