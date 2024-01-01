Алёна Бронникова Завершено расследование уголовного дела против менеджеров пермского завода «Телта» Их обвиняют в хищении 48 млн рублей Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Главное военное СУ СК России завершило расследование уголовного дела о хищении 48 млн руб. при выполнении гособоронзаказа в отношении бывших руководителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Об этом сообщает информационный центр следственного комитета.

Учредителя Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой). После того как фигуранты ознакомятся с материалами уголовного дела, его передадут для утверждения обвинительного заключения и направят в суд.

«По данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя государственный контракт на сумму более 1,4 млрд руб. в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, путём завышения себестоимости продукции похитили свыше 48 млн руб., которые распределили между собой», — отмечает СКР.

Как писал ранее «Новый компаньон», трое бывших руководителей «Телты» обвиняются в хищении 33 млн руб. по факту хищения при поставках телефонных аппаратов спецсвязи для нужд Минобороны РФ. В июне 2023 года они были задержаны в Москве и отправлены под стражу в рамках уголовного дела.

В этом году также был задержан замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин по обвинению в коррупции на 36 млн руб. По мнению следствия, Высоков и Гришина передали ему 36 млн руб. за «увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Шамарин частично признал свою вину.

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