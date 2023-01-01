В Москве арестованы руководители Пермского телефонного завода «Телта» Под стражу заключены генеральный директор, главный бухгалтер и экс-совладелец предприятия Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

В Хамовническом райсуде Москвы удовлетворено ходатайство следствия об аресте гендиректора Пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова, главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной, а также бывшего руководителя и совладельца завода Игоря Морозова. Информация появилась на сайте суда.

По одной из версий, возбуждённое СКР уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках расследования которого и прошли аресты, может быть связано с участием компании в исполнении контрактов по госзаказу. Якобы арестованные придумали и реализовали схему хищения средств через завышение цен на продукцию. По другой версии, претензии силовиков связаны с программами по импортозамещению. С 2014 года «Телта» привлекала федеральные средства на модернизацию спецсвязи, но в итоге среди комплектующих телефонов были найдены образцы китайского производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» специализируется на выпуске специальных, промышленных, полевых телефонных аппаратов для МВД, ФСИН, погранвойск, военно-морского флота.

Все 100% акций предприятия принадлежат столичному ООО «УК «Центр». Единственным владельцем общества числится Анна Карпова (супруга Игоря Морозова).

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