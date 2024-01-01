Обвиняемый во взятках от руководства пермской «Телты» Вадим Шамарин частично признал вину По его словам, взятка была меньших размеров Поделиться Твитнуть

фото: минобороны РФ

Отстранённый от должности начальник Главного управления связи Вооружённых сил России - заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, арестованный по обвинению в получении взятки, частично признал вину. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил адвокат Шамарина Игорь Дюкин.

По словам адвоката, Вадим Шамарин не отрицает факт получения взятки, однако утверждает, что её размер составлял 19 млн руб., а не 36, как указано в обвинении.

Напомним, Вадима Шамарина задержали в мае 2024 года. Согласно версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года он получил от генерального директора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной 36 млн руб. за увеличение объёмов поставок по госконтрактам для Минобороны России и за общее покровительство.

Следствие считает, что одним из посредников в передаче взятки был осуждённый в 2022 году за мошенничество бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в июне прошлого года были задержаны трое бывших руководителей «Телты» — Игорь Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина. Их арестовали в Москве и отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о выполнении гособоронзаказа.

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