Замначальника Генштаба ВС РФ обвинили в получении взятки от руководства пермского завода «Телта» Вадим Шамарин свою вину не признаёт Поделиться Твитнуть

фото: минобороны РФ

Замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин, арестованный 23 мая по обвинению в коррупции на 36 млн руб., отрицает факт получения взятки от руководителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» и не признаёт свою вину. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Шамарина задержали 23 мая и доставили в Следственный комитет, предъявив обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что руководитель «Телты» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина передали ему 36 млн руб. за «увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

При этом в СК полагают, что руководители завода действовали не напрямую, а через посредников, которыми выступили братья Алексей и Александр Оглоблины. Они были свидетелями обвинения.

В ходе допросов Шамарин утверждал, что не влияет на объёмы формирования заказов на устройства для спецсвязи, выпускаемые «Телтой». Количество и типы аппаратуры формируются исходя из заявок войск и органов военного управления. При этом номенклатуру утверждает сам начальник Генштаба Валерий Герасимов, а Шамарин только подписывает соглашения.

Напомним, в июне прошлого года трое бывших руководителей «Телты» — Игорь Морозов, а также генеральный директор Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина — были задержаны в Москве и отправлены под стражу в рамках уголовного дела о выполнении ГОЗ. Следствие узнало о фактах хищения при поставках телефонных аппаратов спецсвязи для нужд Минобороны России.

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