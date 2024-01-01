Дело экс-менеджеров пермского завода «Телта» суд начнёт рассматривать 3 сентября Они обвиняются в хищении 33 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

С 3 сентября Таганский суд Москвы начнёт рассматривать уголовное дело против бывших руководителей завода «Телта» (Пермь), обвиняемых в хищении 33 млн руб., которые были получены по контракту на поставку телефонных аппаратов для министерства обороны. Двое из подсудимых также фигурируют в деле о даче взятки генералу Вадиму Шамарину, сообщили РИА Новости в суде.

На скамье подсудимых окажутся четыре человека: экс-замгендиректора по производству и сбыту Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер Игорь Морозов и ведущий специалист 746-го военного представительства МО Алексей Пальмов.

Их обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой с использованием служебного положения. Согласно версии следствия, министерство обороны заключило контракт с заводом «Телта» на поставку телефонных аппаратов, однако затем выяснилось, что завод якобы закупал аппараты в Китае, выдавая их как собственную продукцию. В результате подсудимые получили прибыль в 33 млн руб. Все фигуранты были задержаны.

Представитель Следственного комитета Светлана Петренко 23 мая сообщила, что Высокову и Гришиной также инкриминируется дача взятки на сумму 36 млн руб. начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. Он будто бы оказывал заводу покровительство при получении госконтрактов от МО.

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