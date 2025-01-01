Алёна Бронникова В Свердловском районе Перми ввели в эксплуатацию два торговых центра Оба находятся на улице Солдатова Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало осенью разрешение на ввод в эксплуатацию двух торговых центров в Свердловском районе Перми. Такие данные следуют из реестра разрешительной документации, выданной в четвёртом квартале 2024 года.

Оба объекта находятся в микрорайоне Краснова. Одноэтажное здание на участке по ул. Солдатова, 31а площадью 1,8 тыс. кв. м было сдано в октябре. Возведением занимался предприниматель Денис Дербенёв. Ранее участком владела сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, однако кафе так и не было построено.

В 2ГИС указано, что сейчас в одноэтажном торговом павильоне находятся кафе быстрого питания, кофейня, аптека, магазины, а также супермаркет федеральной сети «Ярче!», которая зашла на пермский рынок в прошлом году.

Второе здание находится по ул. Солдатова, 51. Разрешение на ввод было выдано 7 ноября новосибирскому предпринимателю Нуруллоху Шоеву. Объект в два этажа расположен на земельном участке 8,5 тыс. кв. м. Ранее площадка принадлежала обанкротившемуся ООО «Виват-трейд».

О планах по возведению нового объекта «Новый компаньон» писал весной 2024 года. Тогда сообщалось, что новый ТЦ будет называться «Солдатов», его площадь составит 7,7 тыс. кв. м, парковка будет рассчитана на 134 машино-места.

По данным 2ГИС, в здании сейчас работает ресторан быстрого питания Rostic’s и магазин «ВсеИнструменты.ру». Сам торговый центр скорого откроется.

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