На бывшей площадке «Вивата» в Перми откроется новый торговый центр Объект строится в микрорайоне Краснова Поделиться Твитнуть

Визуализация проекта / Сайт администрации города Перми

В Перми по ул. Солдатова, 51 в м/р Краснова ведётся строительство нового торгового центра «Солдатов». Здание будет двухэтажным, его площадь составит 7,7 тыс. кв. м, парковка рассчитана на 134 машино-места.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», объект возводится новосибирским предпринимателем Нуруллохом Шоевым. Ранее площадка принадлежала обанкротившемуся ООО «Виват-трейд». По мнению экспертов, районный ТЦ будет востребованным у местных жителей.

Согласно выписке Росреестра, участок перешёл новому владельцу в августе 2019 года, летом 2022 года в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации опубликовано положительное заключение экспертизы на проект магазина. Краевое минимущества выдало разрешение на строительство объекта в июле 2022 года, оно действует до июля 2025 года. На сайтах объявлений о недвижимости уже появились предложения аренды помещений в новом ТЦ.

ИП Шоев Нуруллох Махмадроибович зарегистрирован в Новосибирске в 2018 году, по данным сайта checko.ru. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Является также учредителем и руководителем новосибирского ООО «М-Замзам», ведущим оптовую торговлю одеждой и обувью.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о планах СМУ №11 по строительству в микрорайоне Крохалева, соседним с Краснова, торгово-развлекательного центра в 10 этажей. Здание площадью 21 тыс. кв. м может появиться по ул. Лодыгина, 44а.

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