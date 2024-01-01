Алёна Бронникова Федеральная сеть супермаркетов «Ярче!» открыла в Перми три магазина Всего до конца года планируется запустить девять точек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральная сеть супермаркетов «Ярче!» открыла в Перми три первых магазина. Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте компании, они расположены в Лёвшино, Закамске и Индустриальном районе: по ул. Домостроительной, 33б, ул. Ямпольской, 11 и ул. Карпинского, 107.

О том, что в Пермь заходит федеральная сеть «Ярче!», которая является частью холдинга «КДВ Групп», стало известно в начале сентября. Тогда сообщалось о готовящемся запуске двух магазинов. Как сообщал «Новый компаньон», до конца года организация планирует открыть в краевой столице ещё семь магазинов.

Сеть супермаркетов в шаговой доступности предлагает широкий ассортимент продукции, в том числе собственного производства, по демократичным ценам. Всего по России у торговой сети из Томска более 1 тыс. магазинов в 21 регионе России. По мнению экспертов, «Ярче!» составит конкуренцию в первую очередь таким магазинам, как «Чижик» и «Светофор».

Согласно информации на сайте поиска работы hh.ru, «Ярче!» набирает сотрудников в магазины ещё по нескольким адресам в разных районах Перми, включая ул. Мира, 9 и 100, ул. Писарева, 4, ул. Молодогвардейская, 37. На сайте «Авито» опубликованы вакансии также для продавцов-кассиров в магазины по ул. Хабаровской, 56, ул. Панфилова, 19 и ул. Пермской, 2.

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