В Пермь заходит федеральная сеть супермаркетов «Ярче!» Готовятся к открытию два магазина Поделиться Твитнуть

В Перми готовятся к открытию первые два супермаркета федеральной сети «Ярче!», начался набор персонала в магазины по ул. Ямпольской, 11 и ул. Карпинского, 107. Информация об этом появилась на сайте поиска сотрудников hh.ru.

Открыты вакансии директоров с зарплатой 95 тыс. руб. и продавцов-кассиров с зарплатой 55 тыс. руб.

«Ярче!» — федеральная сеть супермаркетов в шаговой доступности с демократичными ценами и широким ассортиментом, в том числе, продукции собственного производства. На сегодня сеть насчитывает более тысячи магазинов в 21 регионе России.

Развитие сети началось в 2012 году. Первые небольшие супермаркеты были открыты в Томске и Новосибирске. В 2016 году сеть вышла на рынок центральной части России.

Супермаркеты сети «Ярче!» — один из проектов холдинга «KDV Групп», которым владеет томский миллиардер Денис Штенгелов.

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