Максим Артамонов Торговое место пусто не бывает Какие перемены переживает пермский рынок продуктового ретейла Поделиться Твитнуть

В Пермь заходит федеральная сеть из Томска. «Новый компаньон» выяснил, как оценивают нового игрока эксперты отрасли и представители других сетей, а также узнал, что происходит с пермским ретейлом.

«Рынок нестабилен»

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и коммерции ПГНИУ Екатерина Антинескул приводит данные Пермьстата, согласно которым пермский продовольственный ретейл развивается не быстрыми темпами в сравнении с докризисным периодом (+3,7% в 2023 году к 2022 году).

Оценивая рынок, она отмечает, что в 2023 году оборот розничной торговли пищевыми продуктами в регионе составил 348,3 млрд руб. (доля в обороте организаций города составляет более 25%). Лидерами рынка являются следую­щие игроки: X5 Group («Пятёрочка» и «Перекрёсток») — 15,11%; «Магнит» — 11,63%; «Лента» — 2,66% и «Светофор» — 1,3%.

«В целом рынок пермского ретейла нестабилен. Одни федеральные игроки уходят, другие арендуют недвижимость и завоёвывают кошелёк пермяков, — рассказывает эксперт. — При этом определён рост популярности мелких форматов, ориентированных на персонализацию взаимоотношений и ассортимента под требования клиентов».

Председатель пермского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов отмечает, что в розничной торговле региона пока наблюдается положительная динамика: «Если брать статистику первой половины 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то наблюдается рост 3,5% в сопоставимых ценах. Оборот розничной торговли в Пермском крае за полгода составил 376 млрд руб. Динамика роста связана с тем, что у нас растёт реальная заработная плата, как и уровень доходов населения. Это обеспечивает повышенный потребительский спрос на товары. Сейчас в розничной торговле 49% — продовольственные товары и 51% — непродовольственные».

По его словам, структура рынка розничной торговли тоже меняется: приходят новые технологии, растёт рынок доставки еды. Поэтому те компании, которые обеспечивают хорошее качество продуктов, удобный сервис доставки, будут расти более быстрыми темпами.

Оценка новых игроков

О том, что в Пермь заходит федеральная сеть «Ярче!», которая является частью холдинга «КДВ Групп», стало известно в начале сентября. В крае­вой столице готовятся к открытию первые два супермаркета — в Индустриальном и Кировском районах. До конца года планируют открыть ещё семь магазинов. Компания позиционирует себя как федеральная сеть супермаркетов в шаговой доступности с демократичными ценами и широким ассортиментом, в том числе продукции собственного производства.

Всего по России у торговой сети из Томска более 1 тыс. магазинов в 21 регионе России.

Представители крупных федеральных сетей отмечают: Пермский край — динамично развивающийся регион с хорошими перспективами роста благосостояния населения, поэтому на рынке закономерно появляются и новые игроки.

В сети «Магнит» считают, что наличие конкуренции — это один из важнейших стимулов развития игроков.

«От этого в конечном итоге выигрывает покупатель», — отмечают представители федерального ретейлера.

Вход нового игрока на рынок, безусловно, повлияет на конкуренцию, особенно в тех территориях, где будут размещены новые торговые точки, считает Екатерина Антинескул.

Директор маркетинговой компании «Чёрная икра» Андрей Брюхов, который был в магазинах «Ярче!» в Томске, отмечает, что сеть скупила многих производителей и сама занимается производством продуктов.

«У них есть запас прочности и деньги на развитие, правильная бизнес-модель. Их конёк — то, что у них есть свои продукты. Сама ниша, которая выбрана, очень интересная. Это магазины «у дома». Не сказать, что он новый, но это уже глобальный тренд. Такие магазины нужны. Я не знаю, есть ли у них цель стать каким-то глобальным игроком, но чуть-чуть у всех откусят, ещё больше закроется местных киосков», — говорит эксперт.

Представители пока ещё молодой для Перми федеральной сети продуктовых магазинов «у дома» «Жизньмарт» оценивают «Ярче!» как дискаунтер с урезанными операционными расходами: мало сотрудников, мало касс и низкие цены.

«Эта сеть составит конкуренцию в первую очередь таким магазинам, как «Чижик» и «Светофор», — отмечают аналитики компании.

По мнению владельца сети магазинов здорового питания «Живой выбор» Александра Хрычикова, приход нового игрока на рынок — это в любом случае плюс для всех. Но он тоже не считает их конкурентами.

Дмитрий Теплов, комментируя заход в Пермь новой продуктовой сети, ссылается на недавно открывшиеся в Перми магазины «ВкусВилл» и «Жизньмарт». По его словам, они сейчас занимают свои ниши и выходят с определённым форматом товаров на рынок, поэтому в любом случае нишевость на рынке будет наблюдаться.

«Потребители будут сегментироваться, и каж­дая новая сеть будет находить своих потребителей», — пояснил Теплов.

Потребительское поведение

Эксперты, опрошенные «Новым компаньоном», отмечают, что пермяки, которые посещают магазины федеральных ретейлеров, стремятся сэкономить, и поэтому дискаунтеры выстраивают своё предложение вокруг этого тренда: они адаптируют ассортимент в пользу увеличения доли товаров собственных торговых марок и эконом-сегмента.

По словам Андрея Брюхова, что-то новое всегда вызывает у потребителя восторг, тем более если это новое будет ближе и удобнее.

Ещё один критерий, который влияет на потребительское поведение, — фактор доступности и удобности: покупатели не любят стоять в очередях. В то же время растёт спрос и на продукты другой ценовой категории.

Кандидат экономических наук, заведующая лабораторией маркетинговых исследований и разработок ПГНИУ Евгения Керзина считает, что сегодня поведение потребителей всё больше подвержено поляризации.

«Пермяки продолжают искать скидки, при этом растёт спрос на fresh-категорию. Как канал продаж растут и маркетплейсы. На самом деле поведение не сильно отличается от территории, но больше зависит от уровня образования и потребительского опыта, а также окружения», — пояснила эксперт.

Представители крупных федеральных сетей фиксируют изменения восприятия дискаунтера со стороны покупателя. Например, если ещё два-три года назад такие магазины ассоциировались как объекты, торгующие низкокачественным товаром по бросовым ценам, то уже сегодня покупатель приходит туда с осознанием того, что он может купить в этом месте такой же качественный товар, как в магазине «у дома» или гипермаркете, но на 15—25% дешевле.

Продолжается тренд и на рост заинтересованности покупателя в совершении быстрой и удобной покупки по наиболее оптимальной цене в ближайшей локации.

Отмечается также и тренд стирания границ между онлайн- и офлайн-форматами торговли, когда покупатель хочет иметь возможность оперативно переключаться между ними, выбирать наиболее удобный способ в конкретной ситуации.

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