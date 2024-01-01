Алёна Бронникова В пермском микрорайоне Краснова планируют построить ещё один ТЦ Ранее участок принадлежал сети McDonald's Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предприниматель Денис Дербенёв получил разрешение на строительство в Свердловском районе Перми торгово-развлекательного центра. Согласно реестру разрешений на строительство, выданных во втором квартале 2024 года краевым минимущества, документ был получен 5 июня.

Новый объект планируется разместить на участке в микрорайоне Краснова по ул. Солдатова, 31а. По информации публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 1,8 тыс. кв. м, вид разрешённого использования — под торгово-развлекательные центры. В 2ГИС указано, что по данному адресу находится одноэтажный торговый павильон с магазинами, аптекой и кафе.

В июле 2015 года пермские СМИ сообщили, что участок на Солдатова, 31а приобрела сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. Однако кафе так и не было построено, а в 2022 году с началом СВО сеть продала бизнес в России.

Недалеко от планируемого к строительству объекта в микрорайоне Краснова возводится ещё один торговый центр. В апреле 2024 года стало известно, что на площадке обанкротившегося ООО «Виват-трейд» по ул. Солдатова, 51 ведётся строительство ТЦ «Солдатов». По проекту здание будет двухэтажным, его площадь составит 7,7 тыс. кв. м.

По данным сайта checko.ru, в Перми зарегистрирован ИП Дербенёв Денис Витальевич. Он также является учредителем и совладельцем ещё восьми действующих организаций, большинство из которых зарегистрировано по ул. Лодыгина, 9 (ТЦ"Навигатор»), а основным видом деятельности является торговля лесоматриалами, строительными материалами и сантарно-техническим оборудованием. Это ООО «Торговый дом «Химальянс», ООО «Торговая компания «Альянс», ООО «Торговый дом «Альянс», ООО «Проектная компания «Альянс», ООО «Альянс», ООО «Химзавод «Альянс», ООО «СДД» и ООО «Стройснабпоставка».

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