McDonald's принял решение закрыть в России все рестораны В Перми располагается шесть ресторанов быстрого питания американской сети Поделиться Поделиться Твитнуть

Макдоналдс в Перми / фото: snova-v-dorogu.ru

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение закрыть в России все 850 ресторанов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на генерального директора компании Криса Кемпчински.

В сообщении говорится, что закрытие временное. Причина — военная операция на территории Украины.

Напомним, в Перми работает шесть ресторанов американской сети. Первый из них открылся 27 декабря 2011 года по адресу ул. Ленина, 45 (первый этаж ЦУМа).

Другие рестораны расположены по адресам: ул. Попова, 58б, шоссе Космонавтов, 162б, ул. Мира, 37а, ул. Революции, 13, ул. Петропавловская, 73а.

Добавим, что в российских ресторанах McDonald's сегодня работают 62 тыс. человек. Всем им обещано сохранить зарплату.

Кроме того, 8 марта стало известно, что приняли решение прекратить свою деятельности на территории РФ сеть гипермаркетов OBI (продаёт товары для дома и сада), производитель потребительских товаров Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif и другие), один из крупнейших в мире производителей косметики и парфюмерии Estée Lauder (США) и французская L'oreal. Также компания Adidas приостанавливает продажи в своих магазинах на территории России.

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