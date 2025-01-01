Алёна Бронникова Дом у Сада соловьёв в Перми ввели в эксплуатацию Активисты выступали против застройки Поделиться Твитнуть

Сад соловьёв

Архив ИД «Компаньон»

Группа компаний ПМД 25 декабря получила разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с подземной автостоянкой по ул. Уинской, 2 в Перми, рядом с Садом соловьёв. Информация опубликована в реестре краевого минимущества.

Строительство 16-этажного жилого дома велось с 2022 года структурой ПМД — ООО СЗ «Садовый». Согласно информации в официальном сообществе компании, приёмка квартир ещё не началась.

Напомним, территория парка «Уинка» и Сада соловьёв находится в зоне парков Р-1. На земельном участке площадью 3,7 тыс. кв. м, где построен дом, ранее находились торговые объекты и гаражи. На протяжении нескольких лет городские власти блокировали здесь сооружение жилого дома, жители и активисты выступали против застройки.

В качестве компромисса компания предложила благоустроить прилегающий к Уинке муниципальный участок и соорудить вдоль него кромочную дорогу. Застройщик согласовал с властями установление зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. В декабре 2022 года было выдано разрешение на реализацию проекта.

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