Сергей Данилов Проект строительства высотного дома у Сада Соловьёв направлен на публичные слушания На протяжении четырёх лет проект тормозился экоактивистами и властями Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Сад соловьёв

Сегодня, 17 февраля, пермская комиссия по подготовке правил землепользования и застройки рассмотрела предложение ООО «Специализированный застройщик «Садовый» ГК ПМД об установлении зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 на участке по ул. Уинской, 2 в Перми.

Девелопер предложил на участке площадью 3,7 тыс. кв. м установить высотность 16 этажей и коэффициент плотности застройки 2,22. На данном участке застройщик готов возвести жилой дом, проект которого разработан авторским коллективом проектного бюро «ЛАД» под руководством Максима Моховикова.

Сейчас территория участка находится в зоне парков Р-1. На протяжении четырёх лет городские власти блокировали сооружение жилого дома на участке.

Сейчас в качестве компромисса с группой экоактивистов под руководством Надежды Баглей, развивающих проект «Сад соловьёв» и продвигающих проект благоустройства долины реки Уинки «Парк Уинка», застройщик предложил благоустроить прилегающий к Уинке муниципальный участок и соорудить вдоль земельного участка кромочную дорогу шириной 3 м. Участок для строительства дороги отмежеван от участка, принадлежащего ПМД. Также представители застройщика заявили, что готовы выкупить соседний участок для продления кромочной дороги. Сейчас здесь размещены гаражные боксы.

Надежда Баглей, присутствовавшая на заседании, отметила, что с девелопером у активистов проекта «Парк Уинка» установился хороший контакт, однако предложила отложить заявление ПМД до ноября, пока пермские власти не завершат обновление генплана города.

В защиту проекта встал заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры в краевом Заксобрании Павел Черепанов. По его словам, то, что проект откладывают уже четвёртый год, несёт в себе опасность того, что инвестор уйдёт из проекта и на данном месте останется незастроенный пустырь, на который уже свозят мусор.

Словами «Лучше делать, чем не делать» проект поддержал и присутствовавший на заседании представитель краевого минприроды Лев Третьяков. «Впервые на моей памяти застройщик готов вкладываться в благоустройство муниципальной земли», — отметил чиновник.

Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова предложила Надежде Баглей встретиться в ходе подготовки к слушаниям и обсудить согласование проекта ПМД с концепцией актуализированного генплана города, работа над которым сейчас ведётся.

Активист Денис Галицкий порекомендовал застройщику подготовить к публичным слушаниям расчёты по обеспеченности проекта соцучреждениями по всем существующим нормативам.

Как отметил Павел Черепанов, в 2023-2024 годах в микрорайоне должна быть построена по концессии новая школа, что поможет «закрыть» данный норматив.

После длительного обсуждения решением комиссии проект был направлен на публичные слушания.

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