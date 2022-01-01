Максим Артамонов В Перми участок Сада соловьёв власти перевели из зоны парков в зону застройки Застройщик может получить разрешение на строительство уже в декабре Поделиться Твитнуть

Сад Соловьёв

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Краевые власти приняли постановление о смене территориального зонирования на ул. Уинской, 2 в Перми. Рядом с Садом соловьев будет установлена подзона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с высотой застройки в 16 этажей и коэффициентом плотности 2,22. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на постановление регионального правительства.

Речь идёт о территории, которая принадлежит группе компаний ПМД. Она расположена в зоне парков Р-1, её площадь — 3,7 тыс. кв. м. На этом месте застройщик собирается возвести жилой дом и благоустроить прилегающую к Саду соловьев землю, а также кромочную тропу у склона реки Уинки.

«Проектная документация по строительству дома на ул. Уинской, 2 находится на завершающей стадии подготовки. Сейчас она проходит экспертизу. Получить разрешение на строительство объекта планируем до середины декабря. В декабре собираемся уже начать продажи в этом доме»,— рассказал руководитель департамента маркетинга застройщика Артём Савельев.

Кроме жилых помещений, объект предусматривает и коммерческие, а также подземный паркинг на 37 автомобилей.

Общественные активисты и экологи обратили внимание на то, что участок ПМД был переведён в другую зону до утверждения генерального плана и проекта планировки территории, где остальная территория Сада Соловьёв будет закреплена как рекреационная зона.

«Очень торопятся наши власти помогать застройщикам природных территорий и не спешат выполнять обещания, данные защитникам Сада соловьев», — считают противники застройки.

Сейчас территория парка «Уинка» и Сада соловьёв находится в зоне парков Р-1. Ранее мы писали, что ООО СЗ «Садовый» направило властям обращение об установлении зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 на участке по ул. Уинской, 2.

В июне этого года Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Пермского края одобрила предложение об установлении подзоны, разрешающей строительство жилого дома в 16 этажей, с коэффициентом плотности застройки 2,22.

В том же месяце была достигнута четырёхсторонняя договорённость между краевой, городской администрацией, застройщиком и общественностью. В её рамках был утверждён проект соглашения, в соответствии с которым застройщик обязуется разработать документацию планировки территории Сада Соловьев у речки Уинки в Перми, которая поможет закрепить рекреационный статус парковой зоны. Компания также должна провести на этом участке работы по благоустройству, а городу девелопер должен передать часть своего земельного участка под обустройство кромочных улиц.

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