Анна Брюханова В Перми решили сохранить Сад соловьёв Территорию парка благоустроит застройщик Поделиться Твитнуть

В Перми утверждён проект соглашения, согласно которому застройщик долины реки Уинки в Мотовилихинском районе ООО СЗ «Садовый» (входит в ГК «ПМД») подготовит проектную документацию благоустройства Сада соловьёв. Решение принято на встрече представителей регионального минимущества, общества охраны природы Пермского края и городского управления экологии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

В минимущества отметили, что документация, разрешающая застройку территории Сада соловьёв отменена — теперь там предусмотрена зона общественной и рекреационной инфраструктуры. Соответствующие изменения уже внесены в проект Генплана Перми.

Напомним, местные жители выступают против застройки Сада соловьёв. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, девелопер направил в пермскую администрацию соглашение о финансировании строительства социальной инфраструктуры. По договору застройщик выплатит в бюджет Перми около 27 млн руб.

В проект девелопера по обустройству Сада входит организация пешеходной экотропы в долине речки Уинки и благоустройство входной площадки в Сад Соловьёв со стороны ул. Уинская. Застройщик намерен передать городу часть своего земельного участка под обустройство кромочных улиц.

Сейчас в собственности ООО СЗ «Садовый» находится земельный участок площадью 3,7 тыс. кв. м, на нём расположены торговые объекты и гаражи. На участке планируется возвести многоэтажный жилой дом

«Застройщик утверждает, что готов сотрудничать с обществом охраны природы Прикамья, которые представляют интересы общественности, при создании проекта благоустройства Сада. В нашем микрорайоне не хватает природных территорий. И если всё пойдёт, как задумано, и Сад соловьёв станет общественной «зелёной» территорией, то это будет позитивный выход», — комментирует активистка и руководитель проекта «Сад соловьёв у речки Уинки» Надежда Баглей.

Территория парка «Уинка» и Сада соловьёв находится в зоне парков Р-1. Ранее мы писали, что ООО СЗ «Садовый» направило властям обращение об установлении зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 на участке по адресу ул. Уинская, 2. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Пермского края одобрила предложение об установлении подзоны , разрешающей строительство жилого дома в 16 этажей и с коэффициентом плотности застройки 2,22.

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