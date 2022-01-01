Мария Сыропятова Рядом с Садом соловьев в Перми появится 16-этажный жилой дом Заключено соглашение с девелопером о развитии территории Поделиться Твитнуть

Фото: «Сад соловьёв у речки Уинки», vk.com/uinka

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Пермского края одобрила предложение об установлении подзоны, разрешающей строительство 16-этажного жилого дома по ул. Уинской, 2 в Перми.

Участок в 3,7 тыс. кв. м принадлежит ООО СЗ «Садовый» (входит в ГК «ПМД). Сейчас территория находится в природно-рекреационной зоне парков Р-1, а согласно предложению, там будет установлена зона обслуживания и деловой активности Ц-2 с разрешённой высотой зданий в 16 этажей и коэффициентом плотности застройки 2,22. Пока на этом месте находятся автостоянка и торговые объекты. Проект будет направлен на утверждение в краевое правительство.

«Провели совместное совещание с краевым минприроды, городским департаментом по экологии в части совместного развития территории, — отметила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова. — Застройщиком подписано соглашение о развитии Сада соловьев». По словам Ларисы Ведерниковой, проект поддержан экологической общественностью. В ПМД будут разрабатывать планировку территории в районе Сада соловьев.

Напомним, ранее на участке рядом с Садом соловьев городские власти отказывались устанавливать зону, разрешающую жилую застройку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.