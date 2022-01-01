Максим Артамонов В Перми власти разрешили группе компаний ПМД построить дом у Сада соловьёв Разрешительную документацию застройщику выдало краевое минимущества Поделиться Твитнуть

Фото: «Сад соловьёв у речки Уинки», vk.com/uinka

Группа компаний ПМД получила разрешение на строительство жилого дома около Сада соловьёв по ул. Уинской, 2. В начале декабря краевое минимущества выдало застройщику разрешительную документацию.

Планируется, что дом будет 16-этажным. В здании предусмотрены коммерческие помещения и подземная парковка на 37 автомобилей. Новостройка будет называться «Дом у сада». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В течение нескольких лет ПМД не могла начать строительство этого дома, потому что городские власти отказывали в установлении зонирования, разрешающего жилую застройку. Кроме того, против застройки неоднократно высказывались местные жители, в том числе на общественных слушаниях.

Как рассказала «Новому компаньону» координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей, проблема Сада соловьёв в том, что десять лет назад власти отдали эту землю в частную собственность.

«И сейчас один путь — выкупать Сад у них. Иначе так постепенно всё застроят по этой схеме: земля частная, собственник желает её использовать — застраивать. Механизмов защиты нет. Они просто могут снести все деревья на своём участке, а потом сказать, что это не зелёная зона», — пояснила Баглей.

Напомним, сейчас территория парка «Уинка» и Сада соловьёв находится в зоне парков Р-1. Ранее «Новый компаньон» писал, что ООО СЗ «Садовый» направило властям обращение об установлении зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 на участке по ул. Уинской, 2.

В июне этого года Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Пермского края одобрила предложение об установлении подзоны, разрешающей строительство жилого дома в 16 этажей, с коэффициентом плотности застройки 2,22.

В том же месяце была достигнута четырёхсторонняя договорённость между краевой, городской администрацией, застройщиком и общественностью. В её рамках был утверждён проект соглашения, в соответствии с которым застройщик обязуется разработать документацию планировки территории Сада соловьёв возле Уинки, которая поможет закрепить рекреационный статус парковой зоны. Компания также должна провести на этом участке работы по благоустройству, а городу девелопер должен передать часть своего земельного участка под обустройство кромочных улиц.

Однако в начале ноября стало известно, что краевые власти приняли постановление о смене территориального зонирования по ул. Уинской, 2. И теперь рядом с Садом соловьёв будет установлена подзона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2.

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