Алёна Бронникова Проект реконструкции «Орлёнка» в Перми разработает «Верхнекампроект» Стоимость работ составит 24 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МАУ ДО «СШОР «Орлёнок» в Перми подвело итоги конкурса на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках проведения капитального ремонта здания Дворца спорта по ул. Сибирской, 47. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно протоколам, на участие в конкурсе поступило восемь заявок, одна была отклонена. По итогам оценок комиссии победителем было признано ООО «Верхнекампроект», предложившее выполнить работы по цене на 45 тыс. руб. ниже начальной цены контракта — за 24 млн руб.

Срок выполнения работ — 15 октября, срок исполнения договора — 31 декабря 2025 года. Победитель должен будет предусмотреть в проекте ремонт ледовой арены, стен и кровли, внутренние и наружные отделочные работы, замену дверей и окон, обновление инженерных систем и пр.

«Верхнекампроект» также в 2020 году выиграло конкурс по разрабоке проектной и рабочей документации на реконструкцию стадиона «Юность» и «Орлёнка». В мае 2022 года департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерные паспорта.

По данным сервиса «Сбис», ООО «Верхнекампроект» было зарегистрировано в 2016 году. Компания ведёт деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях. Размер уставного капитала составляет 8,2 млн руб. Выручка в 2023 году — 156 млн руб., прибыль — 29,3 млн. В прошлом году ООО также выиграло тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству в Перми смотровой площадки на ул. Окулова.

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