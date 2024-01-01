Пермская компания разработает проект смотровой площадки на Окулова Во время торгов начальная цена снизилась на 44% Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми подвели итоги открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству в Перми смотровой площадки на ул. Окулова. Информация появилась на сайте госзакупок.

Победителем выбрана пермская компания ООО «Верхнекампроект». Она предложила выполнить работы за 32 млн руб. Из пяти предложений эта цена оказалась самой низкой. Начальная цена контракта составляла 57,7 млн руб. Таким образом, снижение составило 44,4%. В ближайшее время с победителем будет подписан договор.

Подготовить проект строительства площадки в районе остановочного пункта наземного метро «Попова» с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы необходимо до 29 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году из бюджета Прикамья для возведения объекта выделят более 226,8 млн руб. От этой суммы 60 млн составят безвозмездные поступления в краевую казну.

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