На проект смотровой площадки в Перми могут потратить 57,7 млн рублей Документ планируется получить до конца ноября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Прикамья объявили открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству в Перми смотровой площадки по ул. Окулова. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Площадка должна появиться в районе остановочного пункта наземного метро «Попова».

Заявки принимаются до 18 апреля, итоги конкурса подведут спустя пять дней после этого срока. Начальная (максимальная) цена контракта — 57 млн 708,5 тыс. руб.

В техзадании сказано, что основная цель разработки проекта состоит в оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решениях по реализации объекта капитального строительства, обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Предоставление проекта с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы планируется не позднее 29 ноября 2024 года

Ранее сообщалось, что в 2024 году из бюджета Прикамья для строительства в краевом центре смотровой площадки по ул. Окулова выделят более 226,8 млн руб. 60 млн руб. от этой суммы составят безвозмездные поступления в краевую казну.





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