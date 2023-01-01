Алёна Бронникова Строительство смотровой площадки на улице Окулова обойдётся в 226 млн рублей Проект планируется реализовать в 2024 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В бюджете Пермского края на 2024 год запланированы средства для строительства в краевой столице смотровой площадки по ул. Окулова. По расчётам регионального министерства транспорта, сумма расходов на реализацию проекта составит более 226,8 млн руб.

«Строительство смотровой площадки ул. Окулова, ОП «Попова» запланированы в объёме 226 860 тыс. руб. в 2024 году — 100% расходов планируется за счёт бюджета Пермского края, без софинансирования из бюджета Пермского ГО», — сообщается в заключении краевой Контрольно-счётной палаты к проекту бюджета региона на 2024-2026 годы.

При этом 60 млн руб. от этой суммы составят безвозмездные поступления в краевую казну.

Кроме того, в рамках продления набережной Камы в Перми от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов на капремонт берегоукрепительных сооружений запланировано в 2024 году 598,9 млн руб. за счёт регионального бюджета. На строительство территории общего пользования на данном участке в 2024-2025 годах — 1,7 млрд руб., из которых 1,4 млрд выделит край (81% от общего объёма) и 320 млн будет направлено из муниципального бюджета.

В заключении также указано, что к моменту подготовки документа расходы на реализацию данных мероприятий в Порядке предоставления субсидий Пермскому ГО не были предусмотрены, уровень софинансирования по ним не установлен.

На прошлой неделе чиновники рассмотрели проект строительства смотровой площадки на ул. Окулова в Перми на заседании инвесткомиссии. Помимо самой площадки предусматривается создание различных конструкций и пешеходных переходов. Объект планируют построить в 2024 году на участке, примыкающем к саду им. Гоголя.





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