В Перми построят смотровую площадку на улице Окулова Реализация этого и других инвестпроектов запланирована на 2024—2026 годы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми прошло заседание комиссии, посвященное разработке и реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дмитрий Мясоедов, начальник департамента дорог и благоустройства, представил планы по строительству смотровой площадки на ул. Окулова. Этот проект предусматривает создание не только площадки, но и различных конструкций и пешеходных переходов. Площадку планируется построить в 2024 году на участке, примыкающем к саду им. Гоголя. Финансирование будет осуществляться, в том числе, из краевого бюджета.

Другой важный вопрос, рассмотренный на заседании, — строительство нового корпуса инженерной школы на ул. Академика Веденеева для 1050 учеников. Планируется, что это учреждение будет построено в Орджоникидзевском районе в 2025-2026 годах.

Также было обсуждено строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской от площади Трёх столетий до территории «Мотовилихинских заводов». На первом участке дороги планируется создание велосипедной дорожки, а также съезда на набережную реки Камы и автомобильной стоянки. Проект разработки планируется в 2024 году.

Елена Тякина, начальник городского управления по общественному самоуправлению и межнациональным отношениям, рассказала о планах по строительству пяти общественных центров в различных районах города. В 2024 году планируется строительство общественного центра на улице Батумской в микрорайоне Водники. Еще четыре общественных центра в планах на период с 2024 по 2026 годы: один в микрорайоне Новобродовский по улице Бродовскоекольцо (ТОС «Новобродовский», охват — 1 152 человек), один в микрорайоне Камская долина по улице Борцов Революции, 153а (ТОС «Долина», ТОС «Средняя Курья», охват — 1 584 человек), один в поселке Голый Мыс по улице Промысловой (ТОС «Голый Мыс», охват — 897 человек), и один в микрорайоне Январский по улице Кубанской (ТОС «Январский», охват — 3 500 человек).

Участники комиссии одобрили реализацию этих инвестиционных проектов на территории Перми.

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