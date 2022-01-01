Елена Синица Пермский стадион «Юность» перейдёт в краевую собственность Это необходимо для проведения реконструкции объекта Поделиться Твитнуть

Перед началом реконструкции стадион «Юность» будет передан из муниципальной в краевую собственность. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин во время пленарного заседания гордумы.

По его словам, проектом занимается лично губернатор края Дмитрий Махонин, он изыскивает спонсорские денежные средства на эти цели. Однако чтобы реконструировать объект, необходимо передать его в региональную собственность.





«Мы активно ведём переговоры о том, чтобы после реконструкции этот объект с уровня субъекта вернулся в муниципальную собственность. Пока обсуждаем на диалоговой площадке разные варианты», — сказал Дёмкин.





Проекты первого и второго этапов реконструкции стадиона «Юность» и ледового дворца спорта «Орлёнок» (ул. Сибирская, 47 в Перми) получили положительные заключения госэкспертизы.





Данные об этом включены в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ) 26 и 29 августа.





Проектную документацию изготовило ООО «ВерхнекамПроект». Она была отправлена на госэкспертизу в марте.





В мае 2022 года департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерные паспорта ледового ДС «Орлёнок» и стадиона «Юность».





В ледовом ДС «Орлёнок» после реконструкции появятся две ледовые арены с искусственным льдом. Проектируемый стадион «Юность» можно будет использовать как в зимнее, так и в летнее время. Зимой на стадионе будут проводиться занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, кёрлингу. Летом — тренировки по хоккею на траве, мини-футболу, роликовым конькам, бегу.





Реконструкция обоих объектов входит в перечень приоритетных проектов программы «Пермь-300». Их планируют закончить в 2023 году. Ранее стоимость реконструкции оценивалась в 1,8 млрд руб.





Ранее также стало известно, что компания «Газпром» в рамках своей социальной деятельности в Пермском крае одобрила выделение 1,5 млрд руб. на реконструкцию пермского стадиона «Юность».

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