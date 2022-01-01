Проекты реконструкции ДС «Орлёнок» и стадиона «Юность» в Перми прошли госэкспертизу Следующий этап — объявление конкурсных процедур на проведение строительно-монтажных работ Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Проекты первого и второго этапов реконструкции стадиона «Юность» и ледового дворца спорта «Орлёнок» (ул. Сибирская, 47 в Перми) получили положительные заключения госэкспертизы.

Данные об этом включены в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ) 26 и 29 августа.

Проектную документацию изготовило ООО «ВерхнекамПроект». Она была отправлена на госэкспертизу в марте.

Глава Перми Алексей Дёмкин написал тогда на своей странице в Instagram: «В 2022 году проектная документация должна получить заключение государственной экспертизы, после этого планируем заходить в конкурсные процедуры».

Напомним, в мае 2022 года департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерные паспорта ледового ДС «Орлёнок» и стадиона «Юность».

В ледовом ДС «Орлёнок» после реконструкции появятся две ледовые арены с искусственным льдом. Проектируемый стадион «Юность» можно будет использовать как в зимнее, так и в летнее время. Зимой на стадионе будут проводиться занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, кёрлингу. Летом — тренировки по хоккею на траве, мини-футболу, роликовым конькам, бегу.

Реконструкция обоих объектов входит в перечень приоритетных проектов программы «Пермь-300». Их планируют закончить в 2023 году. Ранее стоимость реконструкции оценивалась в 1,8 млрд руб.

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