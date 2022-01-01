Стало известно, как будут выглядеть после реконструкции ДС «Орлёнок» и стадион «Юность» Объекты планируют отремонтировать в 2023 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерные паспорта ледового Дворца спорта «Орлёнок» и стадиона «Юность» (ул. Сибирская, 47), сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, здание ДС «Орлёнок» после реконструкции будет иметь фасады со стеклянными вантовыми навесами непосредственно над входными группами с вариативностью ламелей в центральной части фасада, имитирующих овал, который является одним из главных элементов исторического архитектурного облика здания.

Значительно изменит свой внешний вид и стадион «Юность».

В ледовом ДС «Орлёнок» после реконструкции можно будет проводить всероссийские соревнования по фигурному катанию. Здесь появятся две ледовые арены с искусственным льдом. Проектируемый стадион «Юность» можно будет использовать как в зимнее, так и в летнее время. Зимой на стадионе будут проводиться занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, кёрлингу. Летом — тренировки по хоккею на траве, мини-футболу, роликовым конькам, бегу.

Реконструкция обоих объектов входит в перечень приоритетных проектов программы "Пермь-300". Ранее стоимость реконструкции оценивалась в 1,8 млрд руб.

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