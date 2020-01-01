Проекты реконструкции ДС «Орлёнок» и стадиона «Юность» отправлены на госэкспертизу Работы должны быть закончены в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Дворец спорта «Орлёнок»

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с тренерами и обсудил с ними планы города по реконструкции дворца спорта «Орлёнок» и стадиона «Юность».

«На сегодня назрела необходимость провести реконструкцию ледового комплекса, чтобы вывести условия для тренировок на новый уровень, — написал Дёмкин на своей странице в Instagram. — В 2022 году проектная документация должна получить заключение государственной экспертизы, после этого планируем заходить в конкурсные процедуры».

Как передаёт ВЕТТА, согласно проекту в обновлённом дворце спорта планируется разместить две ледовые арены с искусственным льдом, медико-восстановительный центр, залы хореографии, тренажёрный зал, комментаторскую.

Большие преобразования ждут и стадион «Юность».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.