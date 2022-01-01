«Газпром» выделит 1,5 млрд руб. на реконструкцию стадиона «Юность» в Перми Компания также направит средства на реконструкцию набережной в Чайковском Поделиться Твитнуть

Компания «Газпром» в рамках своей социальной деятельности в Пермском крае одобрил выделение 1,5 млрд руб. на реконструкцию пермского стадиона «Юность». Благодаря подтверждённому финансированию работы на объекте начнутся в начале 2023 года. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Кроме того, «Газпром» направит 187 млн руб. на второй этап реконструкции набережной в Чайковском. Деньги пойдут на благоустройство участков от санатория «Чайка» до института физкультуры и лодочной станции «Восход».

Ранее сообщалось, что проекты первого и второго этапов реконструкции стадиона «Юность» и ледового дворца спорта «Орлёнок» (ул. Сибирская, 47) получили положительные заключения госэкспертизы.

Проектируемый стадион «Юность» можно будет использовать как в зимнее, так и в летнее время. Зимой на стадионе будут проводиться занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, кёрлингу. Летом — тренировки по хоккею на траве, мини-футболу, роликовым конькам, бегу. В ледовом ДС «Орлёнок» после реконструкции появятся две ледовые арены с искусственным льдом.

Реконструкция обоих объектов входит в перечень приоритетных проектов программы «Пермь-300». Их планируют закончить в 2023 году. Ранее стоимость реконструкции оценивалась в 1,8 млрд руб.

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