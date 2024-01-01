Алёна Бронникова Разработку проекта капремонта дворца спорта «Орлёнок» оценили в 24 млн рублей Документация должна быть разработана в 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МАУ ДО «СШОР «Орлёнок» Перми ищет подрядчика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках проведения капитального ремонта здания дворца спорта на ул. Сибирской, 47. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 24,04 млн руб. Заявки принимаются до 14 января, итоги подведут 17 января 2025 года.

Согласно документам закупки, по результатам комплексного обследования состояние некоторых конструкций и систем здания было признано неудовлетворительным, в том числе кровли, водостоков, полов, систем отопления, вентиляции и холодного водоснабжения. Как указано в техзадании, подрядчик должен будет предусмотреть в проекте ремонт отмостки, стен и цоколя, перегородок, кровли, ледовой арены, внутренние и наружные отделочные работы, замену дверей и окон, обновление инженерных систем и пр.

Двухэтажное здание дворца спорта «Орлёнок» было построено в 1986 году. Площадь здания составляет 6,8 тыс. кв. м.

О скорых планах по ремонту здания губернатор Прикамья сообщил в сентябре. В данный момент ведётся реконструкция находящегося рядом стадиона «Юность». Глава региона сообщал, что монолитные и бетонные работы будут завершены в этом году, после чего на объекте приступят к отделке внутренних помещений. К концу лета или началу осени 2025 года планируется его запустить, а также будет проработан вопрос организации доступа к стадиону со стороны парка им. Горького.

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