Минстрой Прикамья проконтролирует завершение реконструкции стадиона «Юность» Открыть объект планируется к концу лета 2025 года Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, проводя личный приём граждан, ответил на вопрос о завершении реконструкции стадиона «Юность» в Перми.

Он отметил, что за обновление главного спортивного объекта города отвечает надежный подрядчик — Группа компаний «Кинетика» (прежнее название — «ЖБК-Строй»).

«Каждый день по видеокамерам наблюдаю за ходом работ на стадионе. Монолитные и бетонные работы будут завершены в этом году, далее приступим к отделке внутренних помещений. Планируем открыть объект к концу лета или началу осени 2025 года. Отдельно предстоит проработать вопрос об организации доступа к стадиону со стороны Парка Горького. Затем займемся приведением в порядок дворца "Орлёнок"», – прокомментировал губернатор.

Глава Прикамья также поручил министру строительства Пермского края Артему Габдрахманову взять на личный контроль завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию стадиона «Юность».

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