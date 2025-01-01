Роспотребнадзор закрыл ещё одну пекарню «Хлебница» в Перми В заведении на улице Советской Армии выявлены нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальный районный суд Перми поступил протокол об административном правонарушении в отношении ИП Гагариной Ю.В. В нём говорится, что в ходе проведённой сотрудниками органов Роспотребнадзора проверки в в пекарне «Хлебница» по адресу: Пермь, ул. Советской Армии, 27, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. В результате 20 января наложен временный запрет деятельности данной пекарни.

В суде протокол будет рассмотрен 23 января.

Ранее суды отказали ИП Гагариной, ходатайствующей, чтобы закрытые по требованию РПН пекарни «Хлебница» на ул. Куйбышева, 65 и ул. Мира, 86а и 109а досрочно возобновили работу в Перми. Кроме того, остаются закрытыми пекарни по адресам ул. Емельяна Ярославского, 10 и пр. Парковый, 9в.

Напомним, ещё перед Новым годом и в первых числах января в медучреждения Перми начали массово обращаться горожане с признаками пищевого отравления. 7 января в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что фиксируют неединичные случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением салатов, купленных пострадавшими в пекарнях «Хлебница», и добились в суде приостановки работы пекарен, где продавалась заражённая продукция. Позднее стало известно, что возбудитель сальмонеллёза находился в сосисках, сыре, курице и грибах. Люди почувствовали себя плохо после употребления салатов «Оливье», «Мимоза» и «Рыбка» и пирогов с яйцом и луком. По данным федеральных СМИ, число пострадавших составило более 80 человек.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в группе лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Под домашний арест до 9 марта были отправлены исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» в Перми Ксения Троицкая и индивидуальный предприниматель Юлия Гагарина.

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