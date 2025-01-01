Экс-зампреду правительства Прикамья пересчитают идущий в зачёт исполнения наказания срок В остальном приговор Елене Лопаевой оставлен в силе Поделиться Твитнуть

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В прокуратуре объяснили решение Седьмого кассационного суда в Челябинске, рассмотревшего ходатайства адвокатов бывшего вице-премьера правительства Прикамья Елены Лопаевой, и вынесшего постановление об изменении приговора в связи с «существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства». Суд состоялась 17 января.

«Суд пересчитал срок, идущий в зачёт исполнения наказания. Сейчас по практике кроме ареста засчитывается время, проведённое под запретом определенных действий. В остальном приговор оставлен в силе», — рассказали в надзорном органе журналисту Properm.ru.

Напомним, 31 января 2024 года Ленинский районный суд Перми приговорил Елену Лопаеву к 4 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её признали виновной в хищении средств фонда «Содействие — XXI век» на сумму почти в 68 млн руб. Спустя почти год, 15 января 2025 года, Мотовилихинский суд Перми рассмотрел заявление Лопаевой об отсрочке наказания и удовлетворил его (она просила суд предоставить ей отсрочку в связи с воспитанием сына, пока ему не исполнится 14 лет). В тот же день, 15 января, Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу Елены Лопаевой по делу о взыскании ущерба.

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