Бывший вице-премьер Прикамья Елена Лопаева должна выплатить 67,6 млн рублей Краевой суд оставил её жалобу без удовлетворения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 15 января, Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего зампреда правительства Прикамья Елены Лопаевой по делу о взыскании ущерба. Об этом информирует 59.ru.

В сентябре минувшего года Индустриальный районный суд Перми удовлетворил иск фонда «Содействие XXI век», постановив, что Лопаева должна выплатить этой организации свыше 67 млн руб. Эти требования были основаны на приговоре, по которому Елена Лопаева признана виновной в хищении более 67,6 млн руб. из средств фонда. Следствие установило, что в 2017—2018 годах Лопаева вступила в заговор с директором фонда «Содействие — XXI век» Еленой Найдановой. Они создавали подставные компании, с которыми фонд заключал фиктивные контракты. Услуги не предоставлялись, а переведённые средства обналичивались. Суд назначил Лопаевой наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. Кроме того, ей на год запрещено занимать определённые должности.

Отметим, что вторая обвиняемая в деле, Елена Найданова, скрылась от правосудия и была объявлена в розыск. Лопаева утверждала, что она её оговорила.

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