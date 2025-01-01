Дело бывшего зампреда правительства Прикамья Елены Лопаевой рассмотрят заново Решение вынес Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске появилась запись о решении судьи Георгия Хваткова, вынесенном на заседании от 17 января 2025 года, об удовлетворении жалобы бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. При этом указывается на приговор судьи Ленинского районного суда Перми Оксаны Корепановой.

Основания — «существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства». Таким образом, дело Елены Лопаевой будет рассматриваться вновь.

Напомним, 31 января 2024 года Ленинский районный суд Перми приговорил Елену Лопаеву к 4 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её признали виновной в хищении средств фонда «Содействие — XXI век» на сумму 68 млн руб. Спустя почти год, 15 января 2025 года, Мотовилихинский суд Перми рассмотрел заявление Лопаевой об отсрочке наказания и удовлетворил его. Она просила суд предоставить ей отсрочку в связи с воспитанием сына, пока ему не исполнится 14 лет. В тот же день, 15 января, Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу Елены Лопаевой по делу о взыскании ущерба.

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