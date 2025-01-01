Бывшего вице-премьера Пермского края Елену Лопаеву на год освободят из СИЗО Ей отсрочили приговор для воспитания сына Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мотовилихинский суд Перми 15 января рассмотрел заявление бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой об отсрочке наказания и удовлетворил его. Она просила суд предоставить ей отсрочку наказания в связи с воспитанием сына, пока ему не исполнится 14 лет. Удовлетворение ходатайства осуждённая встретила со слезами.

По данным адвоката осуждённой, из следственного изолятора Лопаеву могут отпустить уже завтра, 16 января, сообщает издание 59.ru.

Напомним, 15 января Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу Елены Лопаевой по делу о взыскании ущерба.

В сентябре минувшего года Индустриальный районный суд Перми удовлетворил иск фонда «Содействие XXI век», постановив, что Лопаева должна выплатить этой организации свыше 67 млн руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», в июле 2024 года Пермский краевой суд оставил без изменения решение Мотовилихинского районного суда по предоставлению отсрочки Елене Лопаевой. У неё было полгода на обжалование.

Ленинский районный суд Перми 31 января приговорил Лопаеву к 4 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её признали виновной в хищении средств фонда «Содействие XXI век» на сумму 68 млн руб.

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