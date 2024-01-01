Пермский краевой суд отказал бывшему вице-премьеру Елене Лопаевой в отсрочке приговора Решение может быть обжаловано в течение полугода в кассации Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Судья Пермского краевого суда Сергей Кодочигов 30 июля оставил без изменения решение Мотовилихинского районного суда, отказавшего бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой в отсрочке исполнения приговора.

«Постановление Мотовилихинского суда оставлено без изменения. Решение может быть обжаловано в течение полугода в кассации», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевой судебной инстанции.

Там напомнили, что в середине июня суд Мотовилихи отказал осуждённой Лопаевой в просьбе отсрочить наказание до ноября 2025 года, то есть до тех пор, пока её младшему ребёнку не исполнится 14 лет.

Напомним, 31 января 2024 года Ленинский районный суд приговорил Елену Лопаеву к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Ее признали виновной в хищении средств фонда «Содействие XXI век» на сумму 68 млн руб.

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