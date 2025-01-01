Алёна Бронникова
Иск прокуратуры к экс-директору музея PERMM оставлен без движения до конца января
Надзорный орган требует изменить формулировку основания увольнения
Ленинский районный суд Перми 15 января оставил иск прокуратуры Пермского края к бывшему директору Музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой и краевому минкульту без движения. Информация опубликована в картотеке суда.
В суде Properm.ru сообщили, что причиной оставления иска без движения стало отсутствие документов, подтверждающих направление истцом требований всем сторонам, и персонифицированных данных ответчицы. Прокуратура намерена предоставить все сведения в ближайшее время. Рассмотрение заявления планируется возобновить через две недели.
Напомним, прокуратура Ленинского района Перми обнаружила в действиях директора PERMM признаки «конфликта интересов». Так, в октябре было установлено, что бывший супруг возглавляющей музей Наили Аллахвердиевой Арсений Сергеев по договору с PERMM курировал создание экспозиции «И да, и нет» (16+). В начале декабря стало известно, что Аллахвердиева приняла решение об уходе с должности по собственному желанию.
В конце года прокуратура Пермского края подала гражданский иск к министерству культуры региона и экс-директору музея, потребовав изменить основание её увольнения на формулировку «в связи с утратой доверия», а также внести её имя в соответствующий реестр.
Наиля Аллахвердиева выразила категорическое несогласие с позицией надзорного органа, она настаивает, что не нарушала требований законодательства. Кроме того, все работы были выполнены в полном объёме, а утверждения прокуратуры опровергаются представленными в суд доказательствами. По словам юриста музея, все предусмотренные в случае совершения сделки с конфликтом интересов процедуры были соблюдены.
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