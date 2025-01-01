Алёна Бронникова Иск прокуратуры к экс-директору музея PERMM оставлен без движения до конца января Надзорный орган требует изменить формулировку основания увольнения Поделиться Твитнуть

Наиля Аллахвердиева

Никита Чунтомов

Ленинский районный суд Перми 15 января оставил иск прокуратуры Пермского края к бывшему директору Музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой и краевому минкульту без движения. Информация опубликована в картотеке суда.

В суде Properm.ru сообщили, что причиной оставления иска без движения стало отсутствие документов, подтверждающих направление истцом требований всем сторонам, и персонифицированных данных ответчицы. Прокуратура намерена предоставить все сведения в ближайшее время. Рассмотрение заявления планируется возобновить через две недели.

Напомним, прокуратура Ленинского района Перми обнаружила в действиях директора PERMM признаки «конфликта интересов». Так, в октябре было установлено, что бывший супруг возглавляющей музей Наили Аллахвердиевой Арсений Сергеев по договору с PERMM курировал создание экспозиции «И да, и нет» (16+). В начале декабря стало известно, что Аллахвердиева приняла решение об уходе с должности по собственному желанию.

В конце года прокуратура Пермского края подала гражданский иск к министерству культуры региона и экс-директору музея, потребовав изменить основание её увольнения на формулировку «в связи с утратой доверия», а также внести её имя в соответствующий реестр.

Наиля Аллахвердиева выразила категорическое несогласие с позицией надзорного органа, она настаивает, что не нарушала требований законодательства. Кроме того, все работы были выполнены в полном объёме, а утверждения прокуратуры опровергаются представленными в суд доказательствами. По словам юриста музея, все предусмотренные в случае совершения сделки с конфликтом интересов процедуры были соблюдены.

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