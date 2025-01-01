Алёна Бронникова Иски прокуратуры к владельцу затонувшего пермского танкера рассмотрят в феврале Ведомство требует привлечь «Кама Шиппинг» к административной ответственности Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству два исковых заявления от Новороссийской транспортной прокуратуры к владельцу затонувшего пермского танкера ООО «Кама Шиппинг». Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

В одном из исков надзорный орган потребовал привлечь ООО к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде либо жизни или здоровью животных и растений). Компании может грозить штраф от 300 до 600 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения. Собеседование и предварительное заседание назначено на 6 февраля. Дело будет рассматривать судья Татьяна Вологина.

По второму иску прокуратура также требует привлечь ответчика к административной ответственности, однако подробности не указаны. Заседание пройдёт 20 февраля, делом занимается судья Роман Нигоев.

Кроме того, в арбитраж поступило заявление к «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» от ФГБУ «Морспасслужба». Судья Людмила Вуколова оставила его без движения до 14 февраля. Подробности также не раскрываются. В качестве третьего лица по делу привлечено ЗАО «Волгатранснефть».

Два танкера, в том числе «Волгонефть-212» пермского ООО «Кама Шиппинг», из-за непогоды в Чёрном море 15 декабря получили повреждения и сели на мель в Керченском проливе. С пермского судна были эвакуированы 13 человек, один член экипажа погиб, капитан находится под следствием до 17 февраля. В ходе расследования были выявлены нарушения. В районе ЧП введён режим ЧС.

По данным МЧС России на 16 января, после крушения двух танкеров собрано 164,8 тыс. тонн загрязнённого песка и грунта, вывезено 125,7 тыс. тонн. В акватории установлено 2,3 тыс. м боновых заграждений, в том числе 2,1 тыс. м вокруг кормы «Волгонефть-239».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.