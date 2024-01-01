Александра Пермякова Задержан капитан пермского танкера «Волгонефть 212» Его доставят в Симферополь прямо из анапской больницы Поделиться Твитнуть

Капитан танкера Леонид Волегов задержан и будет доставлен в Крым из Анапы, где он находился в больнице. Об этом сообщают источники «Базы».

По данным «Базы», капитан танкера пермской компании Леонид Волегов задержан в рамках уголовного дела «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека», которое возбудили после крушения «Волгонефти 212». Он уже дал первые показания.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Волегов во время крушения наглотался воды с мазутом, потерял сознание — его спасли и направили в больницу Анапы. Капитан получил обморожение. Прямо из больницы его доставят на суд в столицу Республик Крым — Симферополь, где изберут меру пресечения.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 15 декабря в Чёрном море из-за непогоды получили повреждения два танкера. Один из них — грузовое судно «Волгонефть 212» — принадлежит пермской компании «Кама шиппинг». Судно получило повреждения и село на мель в Керченском проливе в 8 км от берега. 13 человек были эвакуированы с танкера. Один погиб.





Второй танкер «Волгонефть 239» с 14 членами экипажа сел на мель в 80 км от берега в районе порта Тамань. Оба повреждённых судна перевозили примерно по 4 тыс. тонн нефтепродуктов, часть из них попала в море. Сейчас эксперты оценивают масштабы экологической катастрофы.





По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, нефтепродукты вынесло на побережье Кубани. Пятна мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива обнаружены на участке в нескольких десятков километрах от посёлка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе, сообщили в Минприроды России.

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