Зарина Ситдикова СК возбудил уголовное дело по факту крушения пермского танкера в Чёрном море Всего на мель село два танкера Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту крушения в Чёрном море танкеров «Волгонефть 212» (владелец - пермская компания «Кама шиппинг» - ред.) и «Волгонефть 239» (владелец - зарегистрированная в Москве «Волгатранснефть» - ред.). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации СК, в результате ЧП погиб член экипажа одного из потерпевших бедствие судов. В связи с этим одно из уголовных дел имеет более тяжкий состав (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе расследования дел следователи оценят действия экипажей в сложных метеорологических условиях, а также проанализируют действия судовладельцев, отвечавших за техническое состояние и обслуживание судов.

Как сообщал «Новый компаньон», 15 декабря в Чёрном море из-за непогоды произошло крушение двух танкеров. Принадлежащее пермской компании «Кама шиппинг» грузовое судно «Волгонефть 212» получило повреждения и село на мель в Керченском проливе в 8 км от берега. На борту судна находились 13 человек, они были эвакуированы. Другой танкер «Волгонефть 239» с 14 членами экипажа ушёл в дрейф, а затем сел на мель в 80 км от берега в районе порта Тамань.

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